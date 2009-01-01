Каково было наибольшее число полос на флаге США?

В оригинальном флаге Соединённых Штатов Америки, образованных 13 колониями, было 13 звёзд и 13 полос. Когда в союз приняли Вермонт и Кентукки, количество звёзд и полос увеличили, соответственно, до 15. Затем некоторое время пополнение числа штатов не отражалось на внешнем виде флага — скорее всего, потому, что дальнейшее сокращение толщины каждой полосы создавало неприятный эффект мельтешения. В итоге решили, что текущее количество штатов будут символизировать только звёзды, а число полос вернули к изначальным 13 в знак уважения к основателям.