Как чешут нос космонавты, одетые в скафандр?

Для выравнивания давления в ушах при его изменении можно выполнить манёвр Вальсальвы — резко выдохнуть при закрытых носе и рте. Однако человек в скафандре или водолазном шлеме не может зажать нос рукой. Поэтому в шлем изнутри прикрепляют кусок губки с двумя бугорками, к которой можно плотно прислонить нос и тем самым заблокировать ноздри. Этот предмет, который тоже назвали вальсальвой, помогает космонавтам и для решения более прозаичной проблемы — с её помощью легко снять зуд, когда нос вдруг начинает чесаться.