Какой программист решил после своей смерти остановить версии разрабатываемых продуктов на числах π и e?

В программе компьютерной вёрстки TeX начиная с третьей версии к номерам новых выпусков последовательно добавляются цифры десятичной дроби, соответствующей числу π. По состоянию на февраль 2021 года можно пользоваться версией TeX 3.141592653. Ожидается, что после смерти автора программы Дональда Кнута обновления прекратятся, а версия навсегда зафиксируется в состоянии TeX π. Аналогичный принцип используется в обновлениях другого продукта Кнута — языка программирования векторных шрифтов METAFONT, только там версионность асимптотически приближается к числу e.