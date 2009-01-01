Какая техника запрещена на международных соревнованиях по прыжкам в длину?

В первой половине 1970-х годов некоторые американские и советские спортсмены тренировали новую технику прыжков в длину — через сальто вперёд. По мнению ряда тренеров, такой стиль выгоднее с точки зрения биомеханики, и его развитие увеличило бы рекордную дальность. Однако уже в 1974 году Международная федерация любительского спорта запретила любые перевороты через голову во время прыжков в длину как потенциально травмоопасные.