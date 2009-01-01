В какой стране обнаружили нелегальную тюрьму, где из узников «доили» донорскую кровь?

В Индии наблюдается хронический дефицит доноров крови. Он обусловлен отсутствием центрального донорского агентства и сохраняющимися предубеждениями относительно переливания крови между людьми разных каст. Поэтому в Индии процветает нелегальный рынок, на котором работает множество «профессиональных» доноров, сдающих кровь гораздо чаще, чем предписано медицинскими нормами. Доходит даже до создания преступных «кровяных ферм». Одна из них была обнаружена в 2008 году в городе Горакхпуре: у 17 бедняков, которых заманили под предлогом работы и насильно удерживали взаперти, забирали кровь три раза в неделю на протяжении более двух лет.