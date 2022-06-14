Какое влияние оказывают комнатные растения на очистку воздуха и насыщение его кислородом?

Комнатные растения могут поглощать вредные вещества из воздуха, но количественные результаты этого процесса будут заметны лишь в небольших герметичных пространствах. В обычных комнатах с воздухообменом эффективность такой очистки пренебрежимо мала, и гораздо лучше с задачей справляется простое проветривание. Также нельзя утверждать, что растения заметно повышают количество кислорода в помещении — они для этого слишком малы в размерах. В то же время существуют исследования, в которых показана связь между наличием комнатных растений и снижением стресса у людей.