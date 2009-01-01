Способны ли рабочие особи муравьёв откладывать яйца?

Обычно в муравьиной колонии есть одна или несколько маток, способных к откладыванию яиц, а остальные особи лишены такой функции. Однако у некоторых видов, как правило, примитивных, продолжение рода доступно и рабочим самкам, которых называют гамэргатами. Например, у вида Harpegnathos saltator новую семью основывает одиночная матка, а после её смерти рабочие муравьи сражаются за право занять трон. Победительница становится гамэргатом и претерпевает морфологические изменения, позволяющие начать откладывать яйца, а продолжительность её жизни резко увеличивается.