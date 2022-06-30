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Чем непентес стыдливый отличается от остальных насекомоядных растений?
Хищные растения рода непентес заманивают насекомых и мелких животных в кувшинчатые листья. Среди разнообразия видов на острове Борнео обнаружен непентес стыдливый, который отличается от остальных подземным расположением кувшинчиков. В эти ловушки попадаются в основном муравьи.
Источник: N+1 / Ботаники описали первое хищное растение с подземными ловчими кувшинчиками