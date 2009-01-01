В каких возрастах люди чаще решают пробежать марафон или совершить измену?

Американские психологи Адам Альтер и Хэл Хершилд проанализировали данные людей, которые впервые принимают участие в марафонских забегах, и выяснили, что на графике нормального распределения по возрасту есть заметные аномалии на числах 29, 39, 49, 59. Другими словами, если возраст человека заканчивается на 9, он с большей вероятностью решается на нетривиальный поступок, каким можно назвать решение пробежать марафон. Исследователи интерпретируют это в том ключе, что накануне достижения круглого числа лет люди чаще размышляют о своём месте в мире и правильности жизненного пути. Эффект проявляется и в других судьбоносных решениях, например, супружеской измене или добровольному уходу из жизни. Такой вывод основывается на том, что у подобных возрастов обнаруживаются выбросы на графике количества зарегистрированных на сайтах знакомств для уже состоящих в отношениях и графике количества попыток самоубийств соответственно.