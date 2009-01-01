Кто и для чего придумал слово «мем»?

Сегодня под мемом понимается прежде всего распространяемая в Интернете информация, в основном в виде картинок. Однако это слово придумал ещё в 1976 году эволюционный биолог Ричард Докинз, обозначив им единицу значимой для культуры информации, которая осознанно или неосознанно передаётся от человека к человеку — будь то идея, символ или образ действия. Учёный вдохновлялся свойствами генов и заявил, что мемы тоже подвержены естественному отбору, мутациям и искусственной селекции. Можно отметить, что схожую идею в конце 19 века высказывал психиатр Владимир Бехтерев, описав так называемых ментальных микробов.