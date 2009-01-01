Почему в нидерландских футбольных лигах существуют субботние и воскресные дивизионы?

В любительских футбольных лигах Нидерландов деление на дивизионы сделано не по географическому признаку, а по временному: субботние и воскресные. Это исторически обусловлено религиозными причинами: католики играли в футбол в свой выходной, воскресенье, а протестанты — в субботу. Такое разделение сохраняется по сей день, хотя у всей страны уже давно два выходных, да и конфессию футболистов никто теперь не спрашивает.