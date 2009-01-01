Какой орган восприятия пауки расширяют за счёт паутины?

Пауки воспринимают звуки благодаря крошечным волоскам на ногах. Долгое время считалось, что такой механизм ограничивает область их слуха ближайшим окружением. Однако эксперименты с пауками Larinioides sclopetarius из семейства кругопрядов показали, что они способны значительно расширять эту область, используя сотканную паутину как внешний орган восприятия. Для этого зоологи направляли звуки на паутину с помощью прибора, исключающего попадание звуковых волн на самого паука. Вибрация нитей паутины передавалась на волоски сидящего в её центре паука, после чего он реагировал на сигнал различными движениями.