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Какой орган восприятия пауки расширяют за счёт паутины?

Какой орган восприятия пауки расширяют за счёт паутины?

Пауки воспринимают звуки благодаря крошечным волоскам на ногах. Долгое время считалось, что такой механизм ограничивает область их слуха ближайшим окружением. Однако эксперименты с пауками Larinioides sclopetarius из семейства кругопрядов показали, что они способны значительно расширять эту область, используя сотканную паутину как внешний орган восприятия. Для этого зоологи направляли звуки на паутину с помощью прибора, исключающего попадание звуковых волн на самого паука. Вибрация нитей паутины передавалась на волоски сидящего в её центре паука, после чего он реагировал на сигнал различными движениями.

Источник: The Scientist / Spider Uses Its Web Like a Giant Engineered Ear

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