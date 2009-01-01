Какой знаменитый человек платил сыну за то, чтобы он сменил фамилию?

Томас Эдисон-младший, сын знаменитого изобретателя, бросил учёбу в колледже и решил добиться славы сомнительными методами. В частности, от его имени рекламировался прибор «Магнито-электрический виталайзер», покупателям которого обещали улучшение интеллекта и избавление практически ото всех болезней. Эдисон-старший добился остановки продаж прибора и договорился с сыном, что будет выплачивать ему жалование просто за смену фамилии — и тот на некоторое время стал Томасом Уиллардом.