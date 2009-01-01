Какой народный промысел положил начало особому виду граффити?

Помимо привычных рисованных в современных городах встречаются вязаные граффити. Начало движению так называемых «ярнбомберов» в 2005 году положила Магда Сайег по прозвищу Knitta из Хьюстона, обвязавшая дверную ручку своего магазина. В течение нескольких лет Knitta с единомышленниками украшали подобными граффити уличные объекты в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Париже. Вдохновлённые ими «банды» появились во многих других городах, обвязывая столбы, деревья, дорожные знаки и памятники.