Почему здание телефонной станции в Алма-Ате прозвали «авоськой»?

В 1980-х годах возникла потребность в строительстве автоматической телефонной станции в Алма-Ате. Под здание выделили небольшой участок, и стояла задача предоставить как можно больше свободного места для шкафов с электроникой, но в то же время обеспечить максимальную сейсмоустойчивость. Чтобы не тратить пространство на дополнительные ригели, вдохновлённые развивавшимся на западе стилем хай-тек архитекторы предложили вынести сейсмопояс в виде сетки из труб, связанных с балками железобетонных перекрытий, за пределы строения. В народе станцию сразу же прозвали «авоськой».