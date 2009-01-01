Где находится музей под открытым небом с десятками тысяч дорожных указателей и других табличек?

В 1942 году во время строительства Аляскинской трассы на канадской территории Юкон рядовому Карлу Линдли поручили отремонтировать указатели направлений — сделав это, он добавил табличку с направлением на свой родной город Данвилл. Вскоре примеру Карла последовали сослуживцы, а затем и туристы, прибивая к столбам дорожные указатели, номерные знаки и просто разные таблички со всего мира. Сейчас «лес указателей» насчитывает более 80 000 экспонатов, и любой желающий может пополнить его привезённой или изготовленной на месте табличкой.