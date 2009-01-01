Почему в чарт iTunes в 2017 году попал трек из десяти минут тишины?

Ещё в 2017 году обладатели айфонов сталкивались с неприятным поведением при подключении устройства к аудиосистеме автомобиля: система автоматически включала первую по алфавиту композицию из коллекции пользователя. Самир Мезрахи в качестве решения проблемы опубликовал трек под названием «A a a a a Very Good Song» из десяти минут тишины, за которые можно выбрать, что слушать. Трек продавался за $0,99 и быстро взлетел в топ-100 iTunes.