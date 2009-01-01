Почему часть Олимпийских игр 1996 года прошла в Афинах, хотя заявка Афин проиграла заявке Атланты?

Афины подавали заявку на право проведения Олимпиады 1996 года, подкрепляя её 100-летним юбилеем Олимпийского движения, но проиграли американской Атланте. Однако часть программы в Афинах всё же прошла: матчи футбольного и волейбольного турниров, а также соревнования по художественной гимнастике. Правда, не в Греции, а в городе Атенс неподалёку от Атланты, англоязычное написание которого совпадает с написанием Афин.