Какой знаменитый композитор написал канон «Лизни меня в зад»?

Среди произведений Моцарта есть канон на шесть голосов «Лизни меня в зад», который следовало исполнять с товарищами на вечеринках. Обилие туалетного юмора обнаружено в переписке композитора с членами семьи, в том числе с младшей кузиной Марии Анне Теклой, к которой, по словам некоторых исследователей, он имел любовный интерес. Например, в завершении одного письма Моцарт обещает нагадить ей на нос, чтобы стекало по подбородку. Одни биографы не видят в таком поведении особых странностей, говоря о том, что связанные с ягодицами, испражнениями и навозом шутки издавна занимали особое место в немецком фольклоре. Другие, сравнивая частоту подобных шуток в текстах Моцарта с другими документами его эпохи, говорят о наличии у него патологии и даже выдвигают гипотезу, что композитор страдал синдромом Туретта.