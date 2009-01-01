Чем можно объяснить особую склонность лабрадоров к ожирению?

Лабрадоры часто имеют лишний вес, а их хозяева отмечают, что собак нужно тщательно контролировать в еде, иначе сами они не могут остановиться. В ходе генетического анализа было установлено, что у каждого четвёртого лабрадора присутствует особый вариант гена POMC, а в среднем такие особи почти на 2 кг тяжелее сородичей. В то же время собаки-носители этого варианта гена лучше проявляют себя в тренировках, где еда выступает вознаграждением.