Зачем в некоторых зоопарках в вольерах для фламинго устанавливают множество зеркал?

Некоторые зоопарки сталкиваются с проблемой, когда фламинго не хотят размножаться. В дикой природе эти птицы живут в огромных стаях, но в неволе размер колоний гораздо скромнее. Существуют примеры успешного решения проблемы с помощью установки множества зеркал. Хотя отдельная особь не узнаёт себя в зеркале, многочисленные отражения повышают у фламинго ощущение безопасности и запускают поведенческие процессы, связанные с брачными ритуалами. Также в зоопарках пробуют устанавливать картонные фигуры птиц, делать муляжи гнёзд и яиц и проигрывать записанные в больших стаях звуки.