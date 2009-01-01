Какой известный спортсмен может благодарить судьбу за разрушительный ураган?

Семикратный чемпион НБА Тим Данкан родился и вырос на острове Санта-Крус, входящем в состав Американских Виргинских островов в Карибском море. Две его старшие сестры профессионально занимались плаванием, а одна из них даже участвовала в Олимпиаде, и Тима тоже отдали в плавательную секцию. Мальчик делал успехи, но единственный на острове бассейн олимпийского стандарта был разрушен ураганом «Хьюго», а плавать в океане он не захотел из-за боязни акул. Уже в старших классах школы Данкан начал заниматься баскетболом.