Первое лицо какого государства не могло помешать аресту и пыткам своей жены?

Революционер Михаил Калинин в 1919 году занял должность Председателя Всероссийского центрального исполнительного комитета, а в 1938 — Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Формально это были высшие должности в государстве, но реальной власти практически не давали. Калинин в образе «всесоюзного старосты» получал много писем от граждан с просьбами о помощи, и старался на них откликаться, в том числе помогал несправедливо репрессированным. Тем не менее он ничего не мог сделать, когда в 1938 арестовали, пытали и приговорили к длительному сроку его собственную жену Екатерину. Она была помилована Сталиным спустя семь лет лишь по причине сильной болезни Калинина незадолго до его смерти, после чего отправлена в ссылку.