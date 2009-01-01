Почему территория Оклахомы по форме напоминает кастрюлю?

Штат Оклахома на северо-западе имеет прямоугольный выступ, который называют термином «panhandle», что означает «ручка кастрюли». Изначально это была самая северная территория Техаса, от которой ему пришлось отказаться, так как на момент вступления в США в 1845 году действовал закон, запрещающий рабство севернее параллели 36°30'. Долгое время этот кусок земли протяжённостью 170 миль не относился ни к одному штату или территории, пока в 1890 году его не присоединили к Оклахоме.