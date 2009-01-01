В каких европейских странах по неизвестной причине много веков притесняли так называемых каготов?

В южной и западной Франции, а также на севере Испании ещё с 11 века выделяли часть жителей в группу каготов. Они не отличались от остальных ни цветом кожи, ни языком, ни религией, но были презираемы и серьёзно поражены в правах, жили в обособленных кварталах и даже в церковь заходили через отдельный вход и стояли поодаль от обычных прихожан. Стигма в их отношении стала исчезать только в 19, а в некоторых местах и в 20 веке, причём мы не знаем, откуда вообще возникли каготы. Согласно распространённой гипотезе, изначально это была выселенная группа прокажённых. Другие исследователи считают, что каготы это потомки побеждённого племени вестготов либо потомки разгромленных еретиков-катаров.