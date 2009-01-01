Какой режиссёр вызвал своих критиков сразиться на ринге и выиграл все матчи?

Уве Болл, часто называемый одним из худших режиссёров всех времён, в 2006 году вызвал пятерых своих самых язвительных критиков на боксёрский поединок. Все пять матчей Болл выиграл, что было запечатлено в документальном фильме «Бешеный Болл». Один из критиков в послематчевом интервью сказал, что рассчитывал на обычную PR-акцию, но на ринге пришлось драться всерьёз. Болл на это возразил, что дал три месяца на подготовку, а в целом теперь любит критиков, потому что ни один из приглашённых не струсил.