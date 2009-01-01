Какие два фильма Даррена Аронофски задумывались сперва как одно целое?

Вышедшие с разницей в два года фильмы Даррена Аронофски «Рестлер» и «Чёрный лебедь» имеют в чём-то схожие сюжетные линии с трагическим финалом для главных героев. Сам режиссёр признавался, что задумывал сперва одну картину, где между балериной и рестлером возникла любовная связь. По словам Аронофски, как в балете, так и в реслинге люди выражают с помощью своих тел невероятные вещи. В ходе подготовки к съёмкам, однако, стало ясно, что для одного фильма слишком много потенциального материала, поэтому истории решили разделить.