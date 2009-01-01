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Какой металл обеспечивает защитную люминесценцию в банкнотах евро?

Какой металл обеспечивает защитную люминесценцию в банкнотах евро?

Один из защитных механизмов банкнот евро — свечение под ультрафиолетовым излучением, для чего применяются соединения металла европия. Европейский центральный банк не даёт никаких комментариев относительно причины этого: действительно ли европий обеспечивает большую устойчивость к подделыванию относительно других редкоземельных металлов, либо его выбрали в первую очередь из-за удачного названия.

Источник: StackExchange Chemistry / Why is europium used in Euro bank notes?

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