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Какой металл обеспечивает защитную люминесценцию в банкнотах евро?
Один из защитных механизмов банкнот евро — свечение под ультрафиолетовым излучением, для чего применяются соединения металла европия. Европейский центральный банк не даёт никаких комментариев относительно причины этого: действительно ли европий обеспечивает большую устойчивость к подделыванию относительно других редкоземельных металлов, либо его выбрали в первую очередь из-за удачного названия.
Источник: StackExchange Chemistry / Why is europium used in Euro bank notes?