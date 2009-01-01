Какое название является переходящим от одной звезды к другой?

Полярная звезда, по которой ориентируются на север, не является фиксированным объектом, ведь земная ось периодически меняет своё положение из-за лунно-солнечной прецессии. Так, во времена строительства египетских пирамид полярной звездой была альфа Дракона, а в период расцвета Древней Греции — бета Малой Медведицы. С начала нашей эры единой полярной звезды вообще не было, и лишь с 12 века ею стала привычная нам альфа Малой Медведицы. К 3200 году полярная звезда сместится в созвездие Цефея.