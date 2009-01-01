Какими манипулятивными способами можно добиться от человека бесплатной помощи?

В 1975 году Роберт Чалдини из Аризонского университета провёл эксперимент, в котором прохожим предлагали в течение двух лет давать консультации несовершеннолетним преступникам на волонтёрской основе. После отказа следовала меньшая просьба — сопроводить группу малолетних преступников в зоопарк, на что согласилась половина прохожих, но если это предложение звучало первым, откликался только каждый шестой опрошенный. Такую технику манипуляции, при которой человек соглашается оказать услугу после отказа от более обременительной просьбы, назвали «дверь в лицо». Это название отсылает к описанной ранее технике «нога в двери», при которой манипуляция совершается противоположным образом: сначала человека просят помочь с каким-нибудь пустяком, а в случае согласия требуют всё больше и больше.