Зачем некоторые спортсмены экстремальных видов дополнительно берут с собой утюг и гладильную доску?

Некоторые атлеты комбинируют свои увлечения экстремальными видами спорта с глажкой одежды. Популяризовать такой досуг стал американец Тони Хайем, вдохновлённый сводным братом, который приехал в палаточный лагерь с гладильной доской. Хайем стал утюжить рубашки в ещё более неподходящих местах, например, в переполненном зале ожидания или на крутой скале. Идею впоследствии подхватили другие экстремалы: парашютисты, банджи-джамперы, дайверы и многие другие в одиночку или группами. Спортсмены постоянно обновляют рекорды по наибольшей высоте или глубине экстремальной глажки.