Какими детскими принадлежностями увешаны некоторые деревья в немецких парках?

В парках многих немецких городов есть деревья, увешанные сосками-пустышками. Идея сделать процедуру отлучения от соски менее травматичной пришла из Дании, где зародилась ещё в 1920-х годах. Родители приводят к этим деревьям детей, которые видят, что другие дети тоже отказались от пустышек, и расстаются со своими, получая взамен небольшой подарок.