Какое маловероятное событие помешало работе датчика сжимаемости почвы станции «Венера-14»?

Когда спускаемый аппарат советской автоматической межпланетной станции «Венера-14» достиг поверхности планеты, крышка его фотокамеры отстрелилась, но упала точно в то место, где выдвижной датчик должен был замерить сопротивляемость венерианской почвы сжатию. В итоге аппарат измерил сжимаемость пластика этой крышки. Вероятность такого события была очень низкой — аналогичный датчик на «Венере-13» отработал в штатном режиме.