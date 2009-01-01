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Какое маловероятное событие помешало работе датчика сжимаемости почвы станции «Венера-14»?

Какое маловероятное событие помешало работе датчика сжимаемости почвы станции «Венера-14»?

Когда спускаемый аппарат советской автоматической межпланетной станции «Венера-14» достиг поверхности планеты, крышка его фотокамеры отстрелилась, но упала точно в то место, где выдвижной датчик должен был замерить сопротивляемость венерианской почвы сжатию. В итоге аппарат измерил сжимаемость пластика этой крышки. Вероятность такого события была очень низкой — аналогичный датчик на «Венере-13» отработал в штатном режиме.

Источник: Wikipedia / Venera 14, Wikipedia / Venera 13

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