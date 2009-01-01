Какие гусеницы возят на своей голове стопку из нескольких старых голов?

Гусеницы за период нахождения в этой стадии несколько раз линяют. Обычно они просто отбрасывают старый покров, однако гусеницы бабочки Uraba lugens по прозвищу «безумная шляпница» не спешат этого делать. Они накапливают старые головные капсулы наверху новой головы — судя по всему, чтобы выглядеть массивнее в глазах хищников.