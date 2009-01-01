Какая легенда об Анне Ярославне опровергается историками?

Согласно распространённому мнению, французские короли издавна присягали на Евангелии, которое привезла с собой из Руси Анна Ярославна, выйдя замуж за Генриха I. Книга, хранящаяся сейчас в Реймсе, состоит из двух частей: первая написана кириллицей, а вторая — хорватской глаголицей. Хотя создание первой части датируют примерно серединой 11 века — в то же время Анна и покинула отчий дом — Евангелие не могло оказаться во Франции раньше 16 века. Даже после этого факт использования книги при коронации французские историки ставят под сомнение либо вовсе опровергают.