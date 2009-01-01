Какой художник объявил актом творчества присвоение предназначенных для работы денег?

Одной из работ датского художника-концептуалиста Йенса Хаанинга стали две стеклянные рамы, заполненные купюрами крон и евро и отражавшие годовой доход датского и австрийского рабочего соответственно. В 2021 году музей современного искусства Kunsten заказал повторение этой инсталляции, выдав Хаанингу более 532 тыс. крон (примерно 84 тыс. $). Через некоторое время художник прислал в музей две пустые рамы, заявив, что это новый акт творчества под названием «Бери деньги и беги».