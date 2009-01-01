Где расположен город с населением более 500 тысяч человек, куда туристам нельзя добраться по дороге?

Население расположенного в перуанской Амазонии города Икитос вместе с пригородами превышает 500 тысяч человек. Это самый крупный город на планете, до которого нельзя добраться по обычной дороге — только речным или воздушным транспортом — если не считать шоссе к городу Наута длиной 100 км. Расцвет Икитоса пришёлся на каучуковую лихорадку конца 19 века, но сейчас его экономика вполне диверсифицирована, к тому же город привлекает большое количество туристов. Существуют планы по строительству дороги до Сарамеризы, которая бы связала Икитос с транспортной сетью Перу, но пока только на бумаге.