В каком племени самые толстые мужчины пользуются всеобщим уважением?

Самым важным событием в жизни эфиопского племени боди является ежегодный фестиваль Каэль, на котором выбирают самого толстого мужчину. Подготовка к празднику начинается за шесть месяцев, в течение которых неженатые претенденты от каждой общины не занимаются никаким трудом и едят только смесь из молока и коровьей крови. Победитель церемонии получает не приз, но всеобщий почёт, а все участники становятся объектом повышенного внимания потенциальных невест, так как племя считает большой живот показателем красоты. Впрочем, после фестиваля соревнующиеся начинают питаться обычной пищей и через некоторое время возвращаются к нормальному весу.