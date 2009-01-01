В какой стране есть пять губернаторов, никогда не бывавших на территориях, которыми они должны управлять?

В Сеуле при Министерстве общественной администрации и безопасности работает расположенная в отдельном здании особая структура под названием Управление пяти северных провинций. В ней служат пять губернаторов территорий к северу от демилитаризованной зоны в границах до образования КНДР, которую южнокорейские власти официально не признают. За неимением хоть малейшего влияния на обозначенные территории практические функции ведомства сводятся главным образом к поддержке северокорейских перебежчиков. Символичность роли этих губернаторов подчёркивается и тем, что в случае потенциального объединения двух Корей никакой власти они не получат, а все процедуры будут возложены на Министерство объединения.