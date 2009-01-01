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Чьи слова, нацарапанные на поверхности трактора, признали имеющим юридическую силу документом?
Завещания обычно заверяются нотариусом или другим уполномоченным лицом, однако составленные без свидетелей рукописные завещания тоже имеют юридическую силу. Для этого эксперты после смерти завещателя должны признать, что он действовал в здравом уме и твёрдой памяти, и документ не мог быть написан никем иным. В 1948 году канадский фермер Сесил Харрис, работая в поле, был придавлен перевернувшимся трактором и успел нацарапать на крыле: «Если я умру, то завещаю всё своей жене». Юристы проанализировали эту деталь и признали завещание легитимным.
Источник: Wikipedia / Holographic Will